L'insulinothérapie dans le diabète de type 2

Cet ouvrage est consacré à l'insulinothérapie chez les patients ayant un diabète de type 2 et devenus insulinorequérants. Les schémas insuliniques proposés pour ces patients sont de plus en plus complexes. Ce phénomène est amplifié par l'apparition de nouvelles classes thérapeutiques que l'on peut associer à l'insuline pour optimiser le contrôle glycémique. La collaboration entre médecins spécialistes, omnipraticiens et personnels paramédicaux est ainsi de plus en plus nécessaire pour initier et surveiller les traitements insuliniques chez des patients diabétiques de type 2.



Cet ouvrage fait le point sur les effets de l'insuline et les modalités pratiques de mise en place d'une insulinothérapie. Il aborde dans le détail la surveillance clinique et biologique du patient, les associations diététiques et thérapeutiques à envisager et les alternatives en cas d'échec. Complet et didactique, il s'adresse à tous les professionnels médicaux et paramédicaux concernés par ce problème de santé publique.