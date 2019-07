L'institution et la violence

Cet ouvrage contribue à l'analyse et à la compréhension de la place de la violence dans la dynamique de la vie institutionnelle. Il s'agit d'appréhender la violence comme le témoin de modalités pathologiques d'organisation des liens au sein des institutions.



À partir de là, il est possible d'envisager les modalités de traitement et de transformation de la violence (les solutions à la violence) déployées dans les institutions, modalités que l'on peut décrire comme des figures de l'institution. Les figures de l'institution proposent la description de modalités d'organisation des liens à l'intérieur de l'institution, liens qui se situent entre alliances inconscientes aliénantes et alliances inconscientes structurantes ; elles contribuent paradoxalement au traitement de la violence et plus largement des problématiques mobilisées par les sujets qui y sont accueillis…



Cet ouvrage propose d'une part des repères pour penser la violence dans l'institution et d'autre part suggère des modalités d'accompagnement des équipes et des institutions sur la voie du traitement et de la transformation de la violence.

Cet ouvrage s'adresse à l'ensemble des professionnels qui prennent soin des personnes accueillies dans les institutions éducatives, sociales, pédagogiques, soignantes ou pénitentiaires.



Les professionnels des équipes, qui font au quotidien l'expérience de la violence (éducateurs, enseignants, infirmiers, travailleurs sociaux, surveillants de prison.), ainsi que ceux qui ont en charge l'accompagnement de ces équipes (psychologues, psychiatres, cadres ou personnels de direction…) y trouveront de quoi nourrir une pensée de la violence, à même de soutenir une posture de dégagement à l'égard du risque, toujours agissant et des réponses en miroir des vécus traumatiques mobilisés par la violence.