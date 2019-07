L'infirmier face à la détresse spirituelle du patient

Selon l'ANADI (American Nursing Diagnosis Association), le diagnostic de détresse spirituelle consiste en « une perturbation du principe de vie qui anime l'être entier d'une personne et qui intègre et transcende sa nature biologique et psychosociale ». La maladie, l'hospitalisation introduisent une rupture dans un projet de vie, et la dynamique spirituelle est alors essentielle dans le processus de guérison et dans la construction d'un nouveau projet de vie.



Les soignants sont souvent démunis face à cette détresse spirituelle ressentie par les patients. Celle-ci ne doit pas être restreinte à une dimension religieuse, pas plus qu'elle n'est à placer dans le domaine du psychologique. À travers les notions de caring, un questionnement autour des concepts de sens, de valeur, de transcendance et d'identité et de nombreux exemples de situations rencontrées sur le terrain, l'auteur de cet ouvrage propose d'éclaircir les manifestations de la détresse spirituelle afin de permettre au soignant de la comprendre et de se positionner dans une attitude d'écoute accueillante.



L'objectif est d'aider le patient à retrouver un lien qui le rattache à sa vie propre, de lui redonner la capacité de se projeter dans l'avenir, de « savoir devenir ».