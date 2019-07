L'infirmier(e) et les soins palliatifs

Les soins palliatifs, en plein essor, sont au cœur de l’activité professionnelle infirmière. Cet ouvrage entièrement consacré aux soins infirmiers en soins palliatifs offre une base de référence pour la prise en charge des personnes gravement malades et de leur entourage.



Une première partie présente une réflexion de fond sur les soins palliatifs (cadre juridique, éthique…) en insistant sur la spécificité du soin infirmier et sur les ressources personnelles et professionnelles des soignants.



Une seconde partie offre une approche utile et pertinente de la pratique démontrant comment « prendre soin » trouve tout son sens au quotidien. Ainsi, la démarche soignante est abordée à l'aide d'exemples concrets : relation d'aide, diagnostics infirmiers prévalents, les soins du corps (hygiène et bien-être corporel, alimentation, sommeil, etc.) y compris les techniques particulières, notamment dans le soulagement de la douleur. Les auteurs proposent des méthodes d'évaluation ainsi qu'une approche complémentaire des soins (relaxation, art-thérapie...).



Enfin, l’ouvrage s’achève sur une présentation des structures et réseaux existants.



Ce guide complet et pédagogique s'adresse aux étudiant(e)s en IFSI et aux infirmier(e)s confronté(e)s à des patients gravement atteints ou en fin de vie, quel que soit leur mode d'exercice. Il intéressera également les aides-soignant(e)s et les autres professionnels de la santé qui prennent en charge de façon pluridisciplinaire ces patients.



Cette cinquième édition intègre les dernières données réglementaires et propose une mise à jour de la partie "Éthique" avec notamment les évolutions du recueil des directives anticipées et de la désignation de la personne de confiance, l'évaluation de la loi Leonetti et les perspectives ouvertes par le rapport SICARD.



Fruit d’un travail collectif, cet ouvrage a été rédigé par une trentaine d’infirmier(e)s du Collège des acteurs en soins infirmiers de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) qui représente le mouvement de soins palliatifs français.