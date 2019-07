Si les articles relatifs aux soins infirmiers en psychiatrie abondent, les ouvrages de référence qui abordent ce sujet sont plutôt rares. Dans ce contexte, L'infirmier en psychiatrie apparaît comme une référence précieuse pour les professionnels des soins infirmiers en psychiatrie.

Les auteurs se sont entourés d'équipes de terrain, d'experts et de représentants d'associations d'infirmier(e)s en psychiatrie, afin de proposer, dans un style clair et pédagogique, un travail de synthèse sur la nature et le sens du soin infirmier en psychiatrie et de rendre compte au mieux de la multiplicité des pratiques infirmières en psychiatrie.

L'ouvrage met l'accent sur la compréhension des mouvements psychiques inhérents à la maladie mentale et à sa prise en charge et contribue ainsi à replacer l'infirmier(e) en psychiatrie au centre du dispositif de soin. Ainsi, après un exposé clarifiant les grands principes du fonctionnement psychologique normal et pathologique, l'ouvrage précise les modalités et les grands axes du soin en psychiatrie, en insistant sur la relation soignante, véritable base du soin infirmier.



La clinique infirmière y est ensuite développée, dans toute sa richesse et sa multiplicité, autour de la nature des actions infirmières en psychiatrie et de leur organisation sous la forme de projets de soins définis. Ce travail largement illustré d'exemples cliniques, nous fait vivre « de l'intérieur » ce qui constitue le quotidien d'un(e) infirmier(e) en psychiatrie.

Enfin les points fondamentaux que sont la question de la violence, l'importance de la psychothérapie institutionnelle et le fonctionnement d'une équipe soignante en psychiatrie sont également traités. Cette nouvelle édition offre une actualisation de toutes les données relatives aux soins infirmiers en milieu psychiatrique et s'enrichit d'un nouveau chapitre sur la conduite de l'entretien infirmier.



Ce guide complet et pédagogique s'adresse aux étudiant(e)s en IFSI, ainsi qu'aux infirmier(e)s exerçant en psychiatrie. Il intéressera également les autres professionnels qui prennent en charge des patients atteints de pathologie psychiatriques.