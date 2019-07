L'examen neurologique facile

Réputée complexe et difficile, la neurologie est toujours perçue comme une « bête noire » par les étudiants en médecine. Ce livre, très pratique, explique de manière simple et concise comment conduire correctement l’examen neurologique.

Chaque chapitre débute par le rappel succinct des données de base et s’articule ensuite en trois parties : ce qu’il faut faire, ce que l’on trouve, et ce que cela signifie.

Ce livre, devenu un best-seller international traduit en plus de 10 langues, est conçu pour répondre à l’ensemble des situations cliniques courantes, l’ouvrage signale également les difficultés et met en garde contre les pièges à éviter.

Enfin, de nombreux schémas anatomiques et des algorithmes facilitent la compréhension et, au fil du texte, les encadrés « à retenir » et « erreurs fréquentes » attirent l’attention du lecteur sur les aspects particuliers.

Cette nouvelle édition propose une mise à jour des meilleures techniques d’examen et s’enrichit de nouvelles photographies en couleur pour une parfaite compréhension de l’examen de l’oeil. Le chapitre « Comment passer les examens cliniques » amélioré et augmenté, fournit les dernières recommandations.