Les interactions entre activité artistique et thérapie sont avérées depuis l’Antiquité. En ce début de XXIe siècle, l’art-thérapie, association de l’art et de la médecine, tend à s’affirmer comme une discipline à part entière. Elle s’adresse aux personnes qui souffrent de troubles de l’expression, de la communication, de la relation ou ayant des retards dans les acquisitions et le développement de leur personnalité. L’indication en art-thérapie est proposée par l’équipe médicale et paramédicale d’un commun accord avec les patients sensibles aux arts.

En juin 2006, l’École d’art-thérapie de Tours – Afratapem –, pionnière européenne dans la recherche et l’enseignement en art-thérapie, célébrait ses trente années d’existence.

Cet ouvrage rassemble les thèmes abordés lors de ce congrès anniversaire en évoquant les aspects théoriques et pratiques ainsi que les perspectives d’avenir de l’art-thérapie. L’accent est mis sur la nécessité et l’importance de l’évaluation en art-thérapie afin d’asseoir la discipline comme profession à part entière et d’offrir aux arts-thérapeutes, en formation et en exercice, toutes les clés de la bonne pratique de leur « art ».

Devant une assistance représentant seize nationalités, des arts-thérapeutes venus de France, de Belgique, du Portugal ou encore du Brésil ou du Bénin exposent, confrontent leurs expériences et offrent au lecteur un vaste panorama de la pratique et des perspectives en art-thérapie.