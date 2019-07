Les varices et télangiectasies

Dans les sociétés occidentales, les varices et les télangiectasies sont l'une des principales manifestations de la maladie veineuse chronique qui touche près d'un individu sur deux. Motif fréquent de consultation, cette maladie augmente avec l'âge et atteint l'homme presque autant que la femme. Sa forte prévalence, les souffrances qu'elle engendre et les complications qu'elle peut entraîner (invalidité, mortalité) imposent un diagnostic précis et une prise en charge efficace par le praticien.



Afin d'aider le médecin dans son exercice quotidien, cette nouvelle édition, entièrement réactualisée et agrémentée d'illustrations en couleur, rappelle avec précision l'aspect, les symptômes et les complications liées aux varices et télangiectasies. Elle fait le point sur les examens cliniques et complémentaires, les techniques d'imagerie à disposition du praticien et consacre une large place à la prévention ainsi qu'à la thérapeutique médicamenteuse et chirurgicale.

Fort d'une équipe plurisdisciplinaire référente dans le domaine, cet ouvrage est indispensable à tout praticien confronté au diagnostic et au traitement des maladies veineuses.