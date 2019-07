Les troubles liés aux traumatismes et aux facteurs de stress

Le clinicien dispose enfin d’une aide au diagnostic et au traitement des troubles liés aux traumatismes et aux facteurs de stress, qui vont bien au-delà du stress post-traumatique. Fondé sur un haut niveau de connaissances scientifiques, cet ouvrage est le seul en langue française à aborder de manière pratique et clinique un large panel de ces troubles, illustrés par des cas cliniques.

Le premier enjeu est de distinguer une réponse normale d’une réponse pathologique. Puis, le nouveau regroupement diagnostique introduit dans le DSM-5® permet l’explicitation des différents troubles et syndromes :

- le trouble de l’adaptation,

- le trouble stress aigu,

- le trouble stress post-traumatique,

- le vécu de désagrégation,

- le deuil complexe persistant.

Enfin les moyens pour surmonter et prendre en charge ces troubles sont exposés au clinicien, avec une analyse de la résilience et des thérapeutiques les plus actuelles, particulièrement de celles qui se sont avérées les plus efficaces dans des études contrôlées. Cette oeuvre se distingue par une étude fine des aspects médico-légaux des troubles liés aux traumatismes et aux facteurs de stress, et des nouveaux développements dans le DSM-5® et la CIM-11, qui succèdera à la CIM-10.

L’ouvrage permet de se mettre à jour des recommandations internationales, en phase avec l’état actuel de la littérature scientifique internationale – notamment pour ce qui est des questions neuropsychologiques, pharmacologiques et cognitivo-comportementales. Il constitue un véritable outil de travail à destination des psychiatres, psychothérapeutes et psychologues cliniciens, qu’ils soient professionnels ou étudiants.

Cet ouvrage a été publié dans sa version originale par l’American Psychiatric Association, sous le titre Trauma- and Stressor-Related Disorders. A handbook for clinicians.