Les troubles du comportement alimentaire

Les troubles des conduites alimentaires recouvrent un ensemble allant de la classique « anorexie mentale de la jeune fille » à des présentations moins stéréotypées, mais dénotant toujours une souffrance psychique majeure. Ces pathologies psychiatriques sont sans doute les plus somatiques des troubles mentaux, et les intrications entre corps et psychisme soulèvent des questions spécifiques tant dans le dépistage et l'identification de ces troubles, que dans leur prise en charge et la réflexion autour de leur genèse.



La précocité d'un traitement adapté constitue un élément important du pronostic, permettant de limiter la morbidité liée aux complications aiguës de la dénutrition, ainsi que l'évolution vers les formes chroniques et leurs conséquences. C'est pourquoi le développement de réseaux de soins spécifiques et structurés, susceptibles d'assurer au mieux le dépistage, l'orientation et la prise en charge pluridisciplinaire de ces patients est fondamental.



Les différents tableaux cliniques rencontrés et leur évolution y sont présentés, ainsi que les avancées récentes dans l'épidémiologie et l'étiopathogénie de ces troubles, afin d'aborder ensuite les questions centrales portant sur la prise en charge et la prévention de ces troubles.



Cet ouvrage s'adresse principalement à l'ensemble des professionnels de santé, mais également à toute personne sensibilisée à ces problématiques, désireuse d'approfondir la compréhension et les connaissances de ces pathologies encore trop souvent mal connues.