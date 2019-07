Les thérapies familiales systémiques

Aux côtés des thérapies comportementales, cognitives ou psychanalytiques, les thérapies systémiques constituent une nouvelle approche des troubles psychiatriques, fondée sur la prise en charge psychologique globale de la famille, à partir de la demande de soins formulée par un membre du « système familial ». C'est cette notion de système qui guide la manière particulière dont l'équipe soignante va aborder la demande de soins, la replacer dans un contexte plus large, formuler des hypothèses thérapeutiques à partir de références théoriques précises et évaluer les résultats. Cette philosophie du soin connaît en France un plein essor, en particulier en psychiatrie infanto-juvénile et pour des conflits intra-familiaux.



Unique en son genre, cet ouvrage propose une synthèse des différents courants de pensée systémique, et constitue une approche solide et ouverte des recherches actuelles. La richesse de ce livre tient également à la diversité des problèmes traités par l'abord systémique : les troubles du comportement à tous les âges de la vie, les crises conjugales et familiales ainsi que les crises intra- ou interinstitutionnelles. Le lecteur dispose ainsi de précieuses informations qui le guideront dans son développement personnel, familial et professionnel.



Cette quatrième édition, actualisée, intègre de nouveaux apports théoriques sur l'élaboration du modèle systémique, la présentation du théâtre-thérapie et du psychodrame systémique ainsi qu'une synthèse de différentes démarches thérapeutiques (développées dans Applications en thérapie familiale systémique) pour étayer les théories.