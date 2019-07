Les psychothérapies comportementales et cognitives

I Théories et principes. 1. Les fondamentaux de la TCC. 2. Historique et situation actuelle. 3. Des théories de l'apprentissage aux théories cognitives. 4. Psychopathologie : modèles expérimentaux. 5. Principes et technologie du changement. 6. Analyse fonctionnelle et méthodes de mesure. II Techniques et histoires de cas. 7. Les phobies spécifiques. 8. Agoraphobie avec attaques de panique. 9. Phobies sociales et perturbations des compétences sociales. 10. Trouble obsessionnel-compulsif. 11. Trouble anxieux généralisé. 12. Stress post-traumatique. 13. Dépression. 14. Troubles de la personnalité. 15. Dysfonctions sexuelles, problèmes de couple et déviations sexuelles. 16. Réhabilitation des états psychotiques chroniques et aigus. 17. Psychopathologie et éducation de l'enfant et de l'adolescent. 18. Gestion du stress. 19. Médecine comportementale. III Évaluation des thérapies cognitives et comportementales. 20. Problèmes généraux dans l'évaluation des psychothérapies. 21. Évaluation des résultats des thérapies comportementales et cognitives.