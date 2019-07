Les psychothérapies cognitives et comportementales

Cette 6e édition est intégralement restructurée, actualisée en profondeur, et suit la classification du DSM-5. Elle est enrichie d’une nouvelle partie sur les neurosciences et la thérapie comportementale et cognitive (TCC) et de nouveaux cas cliniques.

Les psychothérapies comportementales et cognitives ont démontré leur efficacité, chez l’adulte, dans les états d’anxiété chronique, les phobies, les attaques de panique, les troubles obsessionnels compulsifs, les maladies liées au stress, la dépression, les problèmes sexuels, les troubles de la personnalité, et la réhabilitation des patients psychotiques chroniques. Son bilan chez l’enfant

est également positif.

Illustré de 23 cas cliniques, cet ouvrage permet au professionnel de santé mentale, au médecin et à toute personne intéressée par les TCC, d’en comprendre la théorie et la pratique, avec :

En partie I, les concepts fondamentaux et les méthodes concrètes sur lesquels se fonde la pratique.

En partie II, la TCC à travers 16 situations cliniques fréquentes. Des manuels permettent au clinicien d’intervenir de manière simple et fiable. Le chapitre sur l’autisme fait état des méthodes de prises en charge validées par la Haute Autorité de Santé (HAS) : ABA, TEACCH, modèle d’intervention précoce de Denver.

En partie III, des études contrôlées et les études méta analytiques, le bilan actuel, leurs résultats, comment les neurosciences et la neuro imagerie cérébrale ont validé les TCC, les TCC de troisième vague et la méditation de pleine conscience.