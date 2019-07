Les professionnels face à l'enfance en danger

Les professionnels exerçant dans le champ de l’enfance se doivent de déceler les enfants en situation de danger. Cette notion de danger intègre toutes les conditions éducatives défaillantes ou encore toute situation qui pourrait nuire au bon développement de l’enfant. C'est pourquoi l'on parle aujourd'hui d'enfants en danger et non plus d'enfants maltraités. Il est alors fondamental que ces professionnels aient une définition claire de la violence (qu’elle soit physique ou psychique) et une compréhension fine de ses conséquences. Cela ne peut se faire que par la prise de conscience de leurs propres représentations.

Cet ouvrage est fondé sur une étude minutieuse auprès de travailleurs sociaux, écoutants téléphoniques, psychologues, médecins, professeurs des écoles et gendarmes. Il met au jour les représentations inconscientes qui peuvent parfois conduire ces derniers à interpréter paradoxalement les situations qu’ils rencontrent, influencer leur attitude ou leurs décisions. Il leur a été demandé de définir la bientraitance et la maltraitance de l’enfant, de juger de la violence de certains comportements des adultes et de sa justification. Ils ont évalué les styles éducatifs, les attitudes parentales favorables et traits de caractère souhaitables chez un enfant à leurs yeux.

Ainsi, les résultats de cette étude permettent d’éclairer les programmes de formation et font de cet ouvrage un outil précieux d’aide à la décision pour les professionnels, afin d’orienter leurs actions pour mieux protéger l’enfant.