Les personnalités difficiles ou dangereuses au travail

I — Une bonne nouvelle : nous sommes tous névrosés ! 1. La névrose ou les origines du comportement. 2. Ce qui définit une personnalité difficile au travail. 3. Deux mondes et trois langues pour des personnalités différentes. II — Les personnalités difficiles : les reconnaître et les gérer. 4. La «langue» de l'hystérie. 5. Premier dialecte de l'hystérie : l'obsession. 6. Second dialecte de l'hystérie : la phobie. III — Préciser les modes de gestion des personnalités difficiles. 7. Structures et symptômes. 8. Symptômes particuliers au travail : dépression, anxiété, addictions. 9. Pourquoi les personnalités difficiles sont-elles devenues difficiles ? IV. Approcher les personnalités dangereuses : paranoïaques et pervers. 10. Le châssis psychique. 11. Les paranoïaques au travail. 12. Les pervers au travail. V —Des illustrations, précisions et outils supplémentaires. 13. Une illustration : Sherlock Holmes et le cas de l'ergo criminel. 14. Notes sur le suicide et le harcèlement au travail. 15. La gestion en amont des personnalités difficiles et dangereuses.