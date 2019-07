Les équipes mobiles auprès des adolescents en difficulté

"Les adolescents en difficulté psychologique (dépression et tentatives de suicide, déscolarisation, conduites d'agression répétées) constituent un problème important de société et de santé publique. La plupart de ces adolescents n'ont pas de demande explicite et mettent en échec nos dispositifs de soins classiques (centres médico-psychologiques, psychiatrie libérale…). Il est apparu nécessaire de développer des équipes mobiles pour aller à la rencontre de ces jeunes, et leur permettre d'accéder aux soins. Se présenter à l'autre à défaut que l'autre ne se présente à nous révolutionne le concept d'accès aux soins. En nous déplaçant auprès des patients hors de nos lieux de soins, « hors les murs », nous déplaçons cette frontière porteuse des représentations négatives de folie, de fermeture, voire d'enfermement. Ce « déplacement » des limites élargit le champ des interventions, permet d'intervenir plus précocement avant que les situations ne se dégradent grâce au repérage des professionnels en première ligne (médecins de famille, établissements scolaires, etc.), et de s'inscrire dans la prévention." (Sylvie Tordjman, Vincent Garcin)

À travers différentes expériences, cet ouvrage expose le cadre des interventions des équipes mobiles, leurs modalités de mise en œuvre, leurs contraintes et les perspectives de soins qu'elles apportent aux adolescents en difficulté.