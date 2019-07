Les enfants Dys

Les ouvrages de la collection Pɛdia sont écrits par les spécialistes du domaine pour les pédiatres hospitaliers et libéraux ainsi que pour les médecins généralistes.

Précis et didactiques, ils fournissent à ces praticiens :

• les éléments indispensables pour détecter et reconnaître les pathologies ;

• des réponses claires à des situations cliniques précises ;

• des critères d’orientation et propositions de conduites à tenir.

Les « troubles Dys » sont aujourd’hui au cœur de questions liées à l’apprentissage et plus largement à l’épanouissement personnel, familial ainsi que scolaire puis professionnel et social.

Pour répondre à ces questions, cet ouvrage adopte une démarche scientifique, méthodique et systématique, pour évaluer ces troubles, leurs causes et présenter les réponses à y apporter pour aider les enfants concernés.

Il évoque très largement les Dys-lexie, -calculie, -praxie, -phasie mais aussi l’hyperactivité, la précocité et les troubles dans le spectre de l’autisme. Outil à la fois didactique et pluridisciplinaire, il propose une approche très clinique des pathologies, de leur prise en charge et des thérapeutiques associées et fait le point sur les recommandations récentes dans le suivi de ces troubles.

Ce guide pratique est une aide indispensable pour les praticiens confirmés ou débutants dans leur accompagnement des enfants et familles touchés par ces pathologies.