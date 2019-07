Les dépressions périnatales

I Dépressions périnatales. 1. L'état dépressif. 2. Dépressions périnatales. II Traitement des dépressions périnatales. 3. Méthodes et dispositifs de soin : éléments de description et de validation. 4. Thérapies brèves d'inspiration psychanalytique en période périnatale. 5. Traitement comportemental et cognitif de la dépression du post-partum. 6. Thérapies mère-bébé et dépression maternelle. 7. Usage des psychotropes durant la grossesse et le post-partum : traitements des troubles anxieux et dépressifs périnataux. III Problématiques particulières. 8. Personnalité borderline et dépression périnatale : étude des interactions précoces, approches thérapeutiques. 9. Psychoses et prévention des psychoses puerpérales.