Les contes au coeur de la thérapie infirmière

Comment comprendre l'agressivité d'une personne et quel comportement adopter face à elle ? Quel sens donner à un comportement régressif et comment y réagir ? Comment être en empathie tout en gardant une juste distance ? Comment gérer les résonances personnelles qui s'éveillent face à certains patients ?

Les contes ont cette incroyable capacité d'aider à résoudre de grands conflits intérieurs avec douceur.

A une époque où l'on tend de plus en plus à rationaliser le soin, cet ouvrage propose au lecteur un véritable voyage au cœur de la thérapie infirmière dans sa dimension la plus humaine : celle du soin relationnel centré sur la personne.

Par son langage simple et son approche à la fois ludique et pédagogique, ce livre aide le lecteur à comprendre quelques-unes des problématiques les plus fréquemment rencontrées en psychiatrie : situations de deuil, passage à l'acte, phobie sociale, violence, troubles dépressifs, troubles alimentaires.

Chaque chapitre de ce livre relate ainsi l'histoire d'un accompagnement particulier et unique et se clôt par le conte imaginé par l'auteur et utilisé à un moment-clé du parcours thérapeutique.

Le lecteur trouvera dans cet ouvrage des contes qu'il pourra réutiliser mais aussi une méthode pour construire un conte thérapeutique sur mesure.