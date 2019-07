Les céphalées en 30 leçons

La céphalée est un des symptômes les plus fréquents de la pratique médicale courante. Tout médecin peut y être confronté dans le cadre de l'urgence ou d'une consultation programmée. Les causes des céphalées sont nombreuses, variées et correspondent à des affections de gravité très différente, de la plus banale à la plus sévère pouvant engager le pronostic vital. Il existe des règles simples à respecter pour le diagnostic et la prise en charge des céphalées, des signes d'alarme qui doivent inciter le généraliste à prendre un avis spécialisé ou à diriger son patient vers un service d'urgences.

Cet ouvrage est composé de 5 parties :

• Orientation diagnostique, épidémiologie, impact socioéconomique, mécanismes, aspects génétiques et psychopathologiques des céphalées dans leur ensemble.

• Clinique et traitement de la migraine.

• Céphalées primaires autres que la migraine.

• Céphalées secondaires.

• Situations particulières : urgences, enfant, femme enceinte et sujet âgé.

Pour chacune de ces céphalées, les critères de diagnostic de la classification internationale des céphalées servent de fil conducteur au livre.