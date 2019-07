Les brûlures

I Données générales. 1. Brûlure et brûlologie. 2. Histoire du traitement des brûlures. 3. Épidémiologie et prévention. 4. Brûlures graves : constitution de la lésion. 5. Brûlures graves : évolution de la lésion, cicatrisation et séquelles. 6. La brûlure : une pathologie inflammatoire. 7. Choc du brûlé. 8. Immunologie et infection. II Traitement général. 9. Traitement préhospitalier et orientation. 10. Réanimation des 48 premières heures. 11. Lésions respiratoires du brûlé. 12. Métabolisme et nutrition du brûlé grave. 13. Douleur et brûlure. 14. Anesthésie chez le brûlé adulte. 15. Utilisation des antibiotiques chez le brûlé. 16. Brûlures de l'enfant. 17. Prise en charge des troubles psychologiques et psychiatriques. 18. Réflexions sur la chirurgie et la rééducation fonctionnelle chez le brulé grave. 19. Greffe et gestion du capital cutané chez le grand brûlé. 20. Cultures cellulaires : application au traitement des brûlés. 21. Dermes équivalents. 22. Rééducation initiale de la brûlure. 23. Principes généraux de rééducation fonctionnelle du brûlé. III Traitement par localisation. 24. Brûlure de la face et cou au stade aigu. 25. Brûlure de la face et du cou au stade des séquelles. 26. Rééducation de la face et du cou chez le brûlé. 27. Brûlure de la main au stade aigu. 28. Traitement des séquelles des brûlures de la main. 29. Rééducation de la main brûlée en phase aiguë. 30. Chirurgie des brûlures des membres supérieurs en phase aiguë. 31. Chirurgie des séquelles des membres supérieurs. 32. Rééducation du creux axillaire, du bras, du pli du coude et de l'avant-bras. 33. Brûlures du thorax à la phase aiguë. 34. Réparation des séquelles de brûlures de la région mammaire. 35. Rééducation fonctionnelle des brûlures du thorax. 36. Brûlures du tronc. 37. Brûlures du périnée. 38. Rééducation fonctionnelle des brûlures de l'abdomen et des organes génitaux externes. 39. Brûlures des membres inférieures à la phase aiguë. 40. Brûlures des membres inférieurs au stade des séquelles. 41. Rééducation des brûlures du membre inférieur. IV Etiologies particulières. 42. Brûlures électriques. 43. Brûlures chimiques. 44. Brûlures par irradiation. V Questions particulières. 45. Microchirurgie et brûlure. 46. Brûlure et humanitaire : exemples d'un bénévolat sans limite. 47. Les catastrophes. 48. Filière de soins aux brûlés. 49. Indices pronostiques.