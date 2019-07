I — Données historiques et actuelles. 1. Bégaiements : lexicologie et histoire. 2 Bégaiements et modèles interprétatifs. 3. Les bégaiements dans leur complexité. 4. Bégaiements et pathologies associées chez l'enfant. 5 Bégaiements et neurologie. 6 Bégaiement et diagnostic. II — Bégaiements et thérapies. 7. Comment les bègues furent mal traités et maltraités. 8. Survol des orientations thérapeutiques. 9. Techniques pour maîtriser le bégaiement : mise au point critique. 10. Bégaiement et médicaments. 11. Bégaiement et appareils adjuvants. 12. Bégaiement et démarche thérapeutique :

gérer son bégaiement. 13. Modalités d'intervention chez l'enfant et l'adolescent bègues. 14. Bégaiement et thérapie de groupe. 15 Au cœur du bégaiement ou quand les « bègues » s'adressent aux «bègues ». 16. Les enfants à haut potentiel qui bégaient : leur fragilité et leur force. 17. Bégaiement et pleine conscience. 18. Bégaiement et multilinguisme. 19 Bégaiement et efficacité. 20. Bégaiement et médias. III — Synthèse. 21 Que retenir ?. 22 Conclusion. IV Le bégaiement en action. 160 exercices proposés aux orthophonistes et destinés aux parents, enfants, adolescents, adultes.