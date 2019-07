Les aidants naturels auprès de l'enfant à l'hôpital

I Brève histoire de la présence des parents auprès de leur enfant à l'hôpital. 1. La place de l'enfant dans la société. 2. Les évolutions de la psychologie de l'enfant au cours du XXe siècle. 3. Les évolutions des conditions d'hospitalisation de l'enfant à la fin du XXe siècle. II État des lieux de l'accueil des parents dans les hôpitaux en France. 4. Étude sur la pertinence de la présence des parents lors des soins douloureux. 5. Les recommandations de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer. 6. Les travaux de l'association Sparadrap. 7. Les travaux sur l'hospitalisation des enfants pauvres. 8. La communication soignants/parents : témoignages. 9. La place accordée aux parents selon les services : des pratiques variables. 10. La formation des professionnels de santé. 11. Synthèse de la situation actuelle. III La place des aidants naturels : la législation française en 2008. 12. Les textes fondateurs. 13. Les textes concernant spécifiquement l'enfant. 14. Les textes relatifs aux droits de l'enfant hospitalisé et à la présence des parents à l'hôpital en France. 15. Les textes concernant les personnels auxiliaires médicaux. 16. Les droits et devoirs de l'institution hospitalière. 17. Les droits et devoirs des personnels soignants. 18. Les droits et devoirs des parents lors de l'hospitalisation de leur enfant. IV Les besoins de la triade enfant/parents/soignants.

19. Les liens d'attachement entre l'enfant et ses parents. 20. Les besoins psychoaffectifs de l'enfant hospitalisé. 21. Les réactions des parents à l'hôpital. 22. Les besoins et les attentes des parents à l'hôpital. 23. Les besoins des soignants. V Comment favoriser la présence des parents auprès de leur enfant à l'hôpital. 24. Les étapes du projet d'accueil des parents à l'hôpital. 25. Les difficultés, les compétences et la formation des professionnels de santé. 26. Des évolutions possibles et souhaitables. VI Situations porfessionnelles : quelques illustrations de l'accueil des parents et du travail réalisé par les équipes de soins. 27. La place des parents dans une unité de néonatologie. 28. La place des parents en réanimation pédiatrique et néonatale. 29. La place des parents auprès de l'enfant atteint de maladie grave ou chronique : l'exemple de l'hématologie-oncologie. 30. La place des parents auprès de l'enfant porteur de handicap : identification de ses besoins et des différentes situations. 31. La place des parents auprès de l'enfant lors de la phase de soins palliatifs. 32. Quelques expériences en dehors de nos frontières. 33. La place des parents à l'hôpital : analyse de pratique en IFSI dans le cadre d'un module optionnel.