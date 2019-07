Les addictions sans drogue : prévenir et traiter

Les addictions sans drogue, encore appelées addictions comportementales, ont pris une place de plus en plus importante dans le champ addictologique au cours des vingt dernières années. Elles viennent nous rappeler que les propriétés des toxiques divers consommés dans les addictions plus classiques, longtemps aveuglantes, ne sont pas l'élément central du processus addictif, qui se construit et s'entretient à travers la rencontre entre un objet (plus ou moins addictogène) et des facteurs de vulnérabilité personnelle, dans un contexte plus ou moins propice.



Nous vivons dans une société qui, à travers les offres et incitations innombrables à consommer qu'elle propose dans tous les domaines, majore le risque addictif, singulièrement chez ceux dont les capacités d'auto-régulation s'avèrent, pour de multiples raisons, limitées.



Conduites de jeu problématiques, excès alimentaires et sportifs, mais également addictions sexuelles et dépendances affectives et sectaires, peuvent ainsi traduire une difficulté, plus ou moins durable et dommageable, à garder le contrôle sur certains aspects de la vie, avec des conséquences parfois extrêmement graves.



L'ouvrage, compte-rendu des travaux du Congrès qui s'est tenu à Nantes à l'automne 2010, envisage tout à la fois ces définitions et déterminants globaux, et les caractéristiques spécifiques de chacune de ces addictions comportementales.