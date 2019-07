L'enfant schizophrène - L'enfance du schizophrène

A quel moment situer le début du processus schizophrénique ? Quel que soit le modèle psychologique, sociologique ou biologique considéré, cette question a traversé de tout temps les recherches sur la clinique et l’étiopathogénie de la schizophrénie. A partir de l’étude de la schizophrénie infantile et des signes prémorbides et prodromiques annonciateurs du trouble, cet ouvrage fait le point sur les données actuellement disponibles permettant d’apporter des éléments de réponse à cette question. La reconnaissance, dans les années 1970, de la schizophrénie infantile comme entité clinique spécifique comparable à celle observée chez l’adulte a certes permis de progresser dans la compréhension des mécanismes en jeu dans le développement du trouble. Mais les études chez l’enfant et l’adolescent ont aussi contribué à reposer de manière aiguë le problème des frontières diagnostiques entre la schizophrénie et d’autres troubles, comme les troubles envahissants du développement ou les psychoses affectives.



Cette même question de la spécificité des signes et des symptômes observés se retrouve également posée lorsqu’on étudie l’histoire prémorbide et prodromique des sujets schizophrènes. Avec, au final, des enjeux de taille : quel traitement proposer pour les enfants schizophrènes, dont le devenir apparaît aujourd’hui particulièrement sombre ? Quel traitement proposer pour les sujets présentant un premier épisode psychotique, afin de réduire le risque de récidive et de minimiser l’impact des troubles sur leur devenir ? Existe-t-il des stratégies thérapeutiques efficaces chez les sujets en phase prodromique permettant d’enrayer le processus développemental conduisant à l’éclosion d’un trouble schizophrénique ?

Toutes les réponses et éléments de réponses contenus dans cet ouvrage permettront au praticien d’améliorer la prise en charge de son patient.