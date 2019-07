L'enfant dyspraxique et les apprentissages

Au sein des « dys- », les dyspraxies sont des troubles du développement gestuel et/ou visuo-spatial dont les répercussions sociales et scolaires peuvent être sévères, envahissant le quotidien et compromettant l'avenir. Ces pathologies ont en effet de graves conséquences sur l'ensemble des apprentissages.

Rédigé par des cliniciens dont la pratique auprès de jeunes dyspraxiques s'inscrit dans l'indispensable interaction quotidienne entre rééducation et école, cet ouvrage vise à fournir des clés pour comprendre les ressorts cachés de ces échecs scolaires, afin de mieux les prévenir ou tout au moins les pallier. C'est pourquoi sont abordés ici à la fois les stratégies de remédiation (dévolues aux rééducateurs) et les aménagements qui, dans le même temps, doivent prendre place en classe, en partenariat avec les enseignants.

Comportant de nombreux exemples qui illustrent les difficultés rencontrées tous les jours par ces enfants, ce livre constitue un ensemble cohérent de propositions pratiques et concrètes visant à rétablir les chances de réussite scolaire et d'épanouissement du jeune dyspraxique.

Après des rappels sur les processus en jeu dans les apprentissages (gestuels, scolaires ou rééducatifs), les auteurs précisent les conditions d'un véritable projet thérapeutique global, avant d'aborder les différents aspects des accompagnements dans les apprentissages : écrire, e-écrire, compter, lire. Puis un chapitre de synthèse offre une méthode générale d'analyse des supports scolaires, spécifiquement dans les aspects qui croisent et sollicitent le handicap de l'élève. Enfin, sont abordées les difficultés liées à la vie quotidienne (repas, habillage, sports et loisirs) et leurs répercussions sur l'estime de soi.