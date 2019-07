Leitfaden Physiotherapie bei Sportverletzungen

Kurzbeschreibung Sportverletzungen effizient behandeln



Der Leitfaden begleitet den Physiotherapeuten, Arzt, Sporttherapeuten und Mannschaftsbetreuer über den gesamten Prozess der Betreuung eines verletzten Sportlers hinweg, von der akuten Versorgung bis hin zur rehabilitativen Behandlung: - Schritt für Schritt erklärt: Gezielte Befunderhebung, strukturierte Untersuchungen, Therapieansätze und Behandlungspfade - Übersicht über Beschwerden und Symptome - so finden Sie schnell das richtige Beschwerdemuster - Gemacht für den Einsatz in der Praxis: Klinische Tipps und Empfehlungen - Anschaulich: Detaillierte Fallbeispiele, die Verletzungsmechanismen und Rehabilitation helfen bei der Umsetzung - Ein handlicher und kompakter Guide für alle Phasen der Rehabilitation Dieses Buch hat mehr! Mit dem Code im Buch haben Sie ab Aktivierung Zugriff auf die Abbildungen. Langbeschreibung Alles über Verletzungen im Sport



Dieser Leitfaden führt den Physiotherapeuten und den Arzt durch den gesamten Prozess der Verletzungsgeschichte eines Sportlers. Vom Unfall direkt am Spielfeld bis zur letzten Phase der Rehabilitation. Dieses Buch unterstützt bei der klinischen Entscheidungsfindung, es schärft die kritische Urteilsbildung des Therapeuten und zeigt auf, dass das Verstehen der klinischen Verletzungsmuster der Schlüssel zur Problemlösung sind. Die Rückkehr zur Aktivität: In diesem Buch werden strukturierte Untersuchungen, Assessements, Zielsetzungen und Behandlungspfade zur Wiederherstellung der Funktions- und Einsatzfähigkeit des Patienten gezeigt. Darüber hinaus gehen die erfahrenen Autoren auch auf all jene Aspekte ein, die ebenso entscheidend zur professionellen Versorgung des Patienten und zur Optimierung der Arbeit des Sport- oder Mannschaftsbetreuers beitragen: Erste Hilfe, Teamkenntnisse und Dokumentation sind genauso Inhalte dieses Leitfadens wie das Training in unterschiedlichen klimatischen Bedingungen oder Schweigepflicht. Der Leitfaden auf einen Blick: - Gezielte Anamnese, Untersuchungen und Therapieansätze stehen im Vordergrund - Klinische Tipps und Empfehlungen - Detaillierte Fallbeispiele beschreiben Verletzungsmechanismen und Rehabilitation in der Praxis - Handlich und haltbar: Dieses Buch passt in jede Tasche.