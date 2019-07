Kurzbeschreibung Psychotherapie für Studenten - praxisbezogen und verständlich



Wie läßtt sich Psychotherapie am besten verstehen und lernen? Was brauchen Sie, um die Prüfung zu bestehen? So geht's: - lernen Sie mit Fallbeispielen aus der psychotherapeutischen Praxis - gehen Sie systematisch durch Symptomatik, Diagnostik, Epidemiologie, Ätiologie und Therapie Lassen Sie sich von dem bewährten Lehrbuch Heilpraktiker für Psychotherapie durch das gesamte Prüfungs- und Praxiswissen leiten - Durchblick, tiefgreifendes Verständnis und Prüfungserfolg garantiert! Langbeschreibung Das komplette psychiatrische Wissen - für die Prüfung und für die Praxis



Fall- und praxisorientiert von Anfang an! Das Lehrbuch Heilpraktiker für Psychotherapie ist ganz auf die Ausbildung und Prüfung zugeschnitten - das psychiatrische Wissen wird anhand von einprägsamen Fallbeispielen entwickelt und anschaulich dargestellt. - Umfassend: Enthalten ist das gesamte Prüfungs- und Praxiswissen für die amtsärztliche Überprüfung zum Heilpraktiker für Psychotherapie. - Anschaulich: In jeder Lerneinheit erläutert ein psychiatrischer Praxisfall die Problemstellung. Daran schließen sich die Definition des jeweiligen psychischen Störungsbilds und eine detaillierte Beschreibung von Symptomatik, Diagnostik, Epidemiologie, Ätiologie und Therapie an. - Aktuell: Die Einteilung der psychischen Störungen orientiert sich an der klinischen ICD-10-Klassifikation. - Effektiv: Merksätze, Hinweise zur psychotherapeutischen Praxis und einleitende Kapitelübersichten erleichtern das Lernen. Am Ende jedes Kapitels sind die prüfungsrelevanten Inhalte in Form von Verständnisfragen zusammengefasst. - Mit Online-Zugang: Mit dem Code im Buch haben Sie zeitlich begrenzten kostenlosen Online-Zugriff auf Buchinhalt und Abbildungen. Jetzt in der 2. Auflage gundlegend überarbeitet und aktualisiert mit vielen neuen Fallbeispielen aus der Psychotherapie.