Le vieillissement neurodégénératif : méthodes de diagnostic différentiel est un manuel pratique proposant des outils d’évaluation des fonctions spatiales chez les personnes âgées, dans l’optique d’un éventuel diagnostic différentiel de démence. Il explique comment inclure une évaluation de la cognition spatiale dans un examen neurocognitif et fournit des éléments permettant d’établir un diagnostic différentiel des pathologies neurodégénératives sur la base de ces évaluations. Les chapitres 1 et 2 présentent les modifications cérébrales et cognitives liées au vieillissement normal et celles liées aux maladies neurodégénératives et explique dans quelle mesure les déficits visuo-spatiaux pourraient constituer un premier signe d’alerte d’un vieillissement pathologique. Dans les 4 chapitres suivants, les différentes composantes de la cognition spatiale (perception, attention, navigation, mémoire) sont présentées de manière approfondie. Leur altération dans le vieillissement normal et pathologique est détaillée et des batteries de tests concluant chaque chapitre permettent d’évaluer chacune de ces fonctions. L’ensemble des planches de tests est accessible en ligne sur minisite et, pour chaque domaine cognitif, un programme interactif d’évaluation en ligne est proposé.