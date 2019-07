Le stress au travail est un sujet qui fait débat et soulève un problème grave et urgent de santé publique et de société. Le nombre de personnes concernées ne cesse d'augmenter, et les conséquences psychologiques, médicales et économiques sont de plus en plus lourdes. Il est devenu urgent d'agir concrètement tant sur le plan collectif qu'individuel.



Cet ouvrage basé sur l'approche des thérapies comportementales et cognitives (TCC) du stress au travail propose :

une analyse concise des modèles théoriques et des méthodes d'évaluation à la lumière des résultats scientifiques ;



de nombreux cas cliniques (trouble de l'adaptation, burn out, dépression au travail, harcèlement, choc psychologique, etc.) ;



une méthode originale d'analyse fonctionnelle proposant des grilles et des questionnaires nouveaux ;

des exercices de TCC adaptés au stress au travail.



Ce livre est un outil indispensable pour tous les intervenants dans le domaine du stress au travail et de la prévention des risques psychosociaux, qu'ils soient professionnels de la santé (médecins, psychologues, infirmiers, ergonomes, psychothérapeutes), préventeurs et spécialistes en éducation pour la santé au travail, consultants ou coachs en entreprises.