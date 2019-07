Les difficultés de sommeil chez l'enfant sont fréquentes : 20 à 30 % des jeunes enfants, environ 10 % des enfants âgés de 6 à 12 ans et 15 à 20 % des adolescents souffrent de difficultés d'endormissement et d'éveils nocturnes.

Alors qu'elles peuvent avoir des conséquences graves sur le sommeil et la qualité de vie des parents, ces difficultés sont, chez le jeune enfant, souvent bénignes. Les troubles du sommeil de l'enfant sont étroitement liés à la maturation du sommeil et à l'installation du rythme veille/sommeil, ils sont aussi le reflet de l'évolution psychoaffective de l'enfant et de ses relations avec ses parents.

Le livre aborde la physiologie et l'exploration des états de vigilance, puis les insomnies et les troubles du rythme circadien. Il présente ensuite les comportements anormaux pendant le sommeil, les parasomnies et les troubles moteurs liés au sommeil. Les pathologies du sommeil (apnées obstructives, mort subite du nourrisson, syndrome d'Ondine, somnolences diurnes et hypersomnies, pathologies cérébrales) font l'objet d'une partie. Enfin, la question de la prise en charge psychologique est détaillée en fin d'ouvrage.

Ce livre tente de répondre aux questions que se posent les médecins, les personnels de santé et les parents. Comprendre le sommeil de l'enfant et de l'adolescent, ses difficultés éventuelles, savoir intervenir en adoptant une attitude éducative ferme mais non rigide, permet de résoudre beaucoup de problèmes. Cette intervention sera d'autant plus efficace qu'elle sera précoce et soutenue par un médecin traitant.