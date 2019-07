Le retard de croissance intra-utérin

I — Définition et épidémiologie.1. Définition du retard de croissance intra-utérin. 2. Conséquences médicoéconomiques du retard de croissance intra-utérin. 3. Biométries foetales. 4. Courbes de croissance et définition du retard de croissance intra-utérin. II — Physiopathologie. 5. Vascularisation utéroplacentaire. 6. Circulation foetale. 7. Programmation foetale : concept et conséquences. 8. Épigénétique et croissance foetale. 9. Régulation de la croissance foetale : quelle place pour quelles hormones ? III — Étiologies du retard de croissance intra-utérin. 10. Principales étiologies génétiques du retard de croissance intra-utérin. 11. Retard de croissance intra-utérin et anomalies chromosomiques. 12. Quand suspecter l'origine infectieuse d'un retard de croissance intra-utérin ? 13. Tabagisme et retard de croissance intra-utérin. 14. Lupus érythémateux systémique et grossesse. 15. Retard de croissance intra-utérin et thrombophilie. IV — Prise en charge clinique anténatale. 16. Apport du Doppler dans le diagnostic et la surveillance du retard de croissance intra-utérin.17. Place de l'IRM foetale dans la prise en charge des foetus avec retard de croissance intra-utérin. 18. Décisions aux limites de la viabilité en cas de retard de croissance intra-utérin. 19. Modalités de prise en charge du corps en cas de décès périnatal. 20. Critères d'extraction en cas de retard de croissance intra-utérin isolé. 21. Modalités d'accouchement de l'enfant hypotrophe. V — Prise en charge postnatale. 22. Prise en chargedu nouveau-né prématuré hypotrophe. 23. Prise en charge du nouveau-né hypotrophe en l'absence de prématurité. 24. Retard de croissance intra-utérin et développement neurocognitif.