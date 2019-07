Le psychologue en service de psychiatrie

La substitution de la psychiatrie par la santé mentale a modifié la place des psychologues dans les institutions du champ de la santé mentale. Les psychologues cliniciens occupent désormais une position déterminante dans les institutions du soin psychique. Ils s’adonnent à la clinique, reçoivent les patients quelles que soient les formes du malaise : anorexie, dépression, angoisse, passage à l’acte suicidaire, addiction, errance, traumatisme, démence, maladie d’Alzheimer, etc. Comment comprendre cette évolution ? Qu’apporte la présence d’un psychologue clinicien à l’institution dans laquelle il exerce et au patient qu’il rencontre ?

Cet ouvrage montre très concrètement comment interviennent les psychologues exerçant en psychiatrie de l’adulte, en psychiatrie infanto-juvénile et dans des services de psychiatrie spécialisés (cellule d’urgence médico-psychologique, personnes âgées, SMPR, alcoologie, etc.). À l’approche collectiviste, le psychologue freudien oppose prise en compte de la singularité et politique du symptôme. Ainsi sont abordés l’accueil de la parole du patient, le repérage du déclenchement et de la fonction du symptôme dans l’économie pulsionnelle, le soutien du patient dans la mise en œuvre de solutions symptomatiques à même de rendre sa vie et celle de son entourage plus supportables, la fonction de l’institution pour le patient, l’ouverture auprès des équipes de soins d’un espace permettant d’élaborer la clinique.

Cet ouvrage s’adresse à tous les professionnels et étudiants du champ « psy » qui souhaitent se former à la clinique. Un ouvrage qui donne ses lettres de noblesse au savoir de l’inconscient et à la clinique dans le champ psychiatrique.