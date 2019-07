Le pied diabétique

Le pied du patient diabétique est un véritable carrefour où se rencontrent des complications d'origines diverses (neurologiques, artérielles, ostéo-articulaires et infectieuses). Ces complications, les pathologies, les troubles et les lésions qui en découlent, entraînent de longues et douloureuses hospitalisations qui aboutissent parfois à une amputation qui aurait pu être évitée par une bonne prise en charge préventive ou curative.

C'est cette prise en charge efficace qui est décrite dans cet ouvrage concret, pragmatique et richement illustré et qui donne au professionnel de santé toutes les conduites pratiques pour le bilan, le traitement et le suivi dans des domaines très variés (médicaux, chirurgicaux et paramédicaux). Le lecteur y trouve également présentés de manière claire des conseils simples ainsi que les éléments principaux à retenir et les erreurs à éviter.

Fondé sur une approche multidisciplinaire, cet abrégé apporte ainsi au professionnel de santé une vision globale, codifiée, pratique, la plus simple et la plus efficace possible et finalement plus positive du « pied diabétique ».