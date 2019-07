I Aspects théoriques généraux. 1. Actes de violence : réflexion générale. 2. Le passage à l'acte : points de repères psychodynamiques. 3. Le déterminisme de la carence d'élaboration psychique dans le passage à l'acte. 4. Violence et transfert. 5. Un parcours historique de la théorie du contre-transfert. II Situations spécifiques. 6. Le passage à l'acte homicide du schizophrène. 7. Le passage à l'acte du paranoïaque. 8. Troubles de l'humeur et passage à l'acte. Approche phénoménologique et existentielle. 9. Le passage à l'acte de l'état limite. 10. Le passage à l'acte parricide psychotique. 11. Le passage à l'acte filicide. 12. Le passage à l'acte incestueux et ses conséquences. 13. Drogues et passage à l'acte : la complexité des liens. 14. Le passage à l'acte homicide intra-familial chez le malade mental et processus de deuil. 15. Passage à l'acte et impasses en psychothérapie : de l'utilisation de l'objet par la fonction contenante. 16. Passage à l'acte et institution de soin.