Le jeu pathologique

Depuis l'automne 2011, on sait précisément quelle est la prévalence globale des troubles liées à la pratique des jeux de hasard et d'argent en France (1,3%). Il aura fallu attendre 2010 pour que soit enfin menée la première enquête épidémiologique sur le sujet, précédant de peu la promulgation de la loi autorisant l'ouverture à la concurrence et à la régulation du marché des jeux de hasard et d'argent en ligne.

Le projet de reconduire à moyen terme cette enquête permettra de mesurer l'impact de cette nouvelle offre de jeu, voulue par le Politique. Il est en effet établi qu'Internet est un facteur de risque majeur d'une dérive addictive de la pratique des jeux de hasard et d'argent. L'évaluation globale de l'ensemble des facteurs de risque et de vulnérabilité intervenant dans la genèse et la poursuite de la conduite addictive est essentielle pour le clinicien prenant en charge des joueurs pathologiques.

Si certains sont décrits de longue date, telles que les distorsions cognitives spécifiques du jeu, d'autres sont de découverte plus récente, comme la vulnérabilité génétique, l'implication du circuit mésocorticolimbique ou encore les corrélats neuro-cognitifs de l'impulsivité, faisant de l'évaluation un processus en constante évolution, au gré des connaissances scientifiques ou des changements sociétaux.



Cet ouvrage, rédigé entre autres par les membres du Réseau national pour la prévention et le soin du jeu pathologique (RNPSJP), s'adresse aux cliniciens prenant en charge des joueurs pathologiques, afin de faciliter l'évaluation de la situation dans sa globalité, et ainsi de définir les meilleures orientations thérapeutiques.