Le guide de l'infirmier anesthésiste

La formation des infirmiers anesthésistes diplômés d'État (IADE) est centrée sur les techniques d'anesthésie-réanimation-urgences et vise à l'acquisition des connaissances théoriques et cliniques nécessaires à la pratique infirmière au cours des anesthésies générales ou locorégionales.



Riche et complet, cet ouvrage est axé sur le référentiel des deux années de formation et couvre, de manière théorique et pratique, l'ensemble du programme.





Le contenu, composé de 200 fiches illustrées de schémas et dessins, est émaillé de conseils et d'études de cas analysées pour l'IADE diplômé ou en cours d'études.



Présentées de façon claire et synthétique, ces 200 fiches sont regroupées en 6 grands chapitres :



• Sciences humaines, sociales et droit ;



• Sciences cliniques, biologiques et médicales ;



• Fondamentaux en anesthésie-réanimation-urgences ;



• Exercices particuliers en anesthésie-réanimation-urgences ;



• Outils en anglais ;



• Situations cliniques.





Véritable vade-mecum unique pour un usage quotidien théorique et pratique en anesthésie réanimation et urgences, ce Guide de l'infirmier anesthésiste est conforme au nouveau programme de formation et aux dernières recommandations professionnelles et ainsi autant destiné aux étudiants infirmiers anesthésistes qu'aux professionnels diplômés soucieux de parfaire leurs connaissances.