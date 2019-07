Le geste suicidaire

I Définitions, épidémiologie et déterminants biologiques, psychologiques et sociologiques. 1. Les diverses facettes des comportements suicidaires. 2. Épidémiologie descriptive des comportements suicidaires. 3. Données sociologiques et culturelles. 4. Données biologiques et neuro-anatomiques. 5. Données psychopathologiques. II Clinique des conduites suicidaires. 6. Conduites suicidaires et troubles de l'humeur. 7. Conduites suicidaires et psychoses. 8. Suicide et troubles anxieux. 9. Personnalités et addictions. 10. Populations particulières. 11. Prédiction du suicide et répétitions suicidaires : une clinique du risque. 12. Suicides collectifs. III Prise en charge des conduites suicidaires. 13. Le médecin généraliste. 14. Conduites suicidaires aux urgences. 15. Prise en charge hospitalière de la crise suicidaire et du suicidant. 16. Outils thérapeutiques. 17. L'entourage dans la prise du suicidant et la postvention. 18. Place de la société dans la prévention du suicide. 19. Prévention du suicide en milieu professionnel. 20. Aspects médico-légaux et éthiques.