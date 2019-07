Le diagnostic prénatal en pratique

Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales, y compris l'échographie obstétricale et fœtale, ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le fœtus une affection d'une particulière gravité. La réactualisation des lois de bioéthique a bien montré l'intérêt du législateur et l'importance que la société attache à l'exercice d'une médecine fœtale de qualité.

Les potentielles retombées médico-légales de cet exercice à haut risque, la formidable évolution du diagnostic prénatal et de la médecine fœtale ces dernières années ont donc rendu indispensable la rédaction de ce livre de référence.

Les chapitres de l'ouvrage sont traités de façon claire, synthétique, complétés d'organigrammes simplifiés, permettant de répondre de façon concrète et multidisciplinaire aux situations rencontrées.

Les thèmes développés balayent toutes les facettes de cette spécialité, de la génétique à l'éthique, en passant par l'évolution législative.

L'iconographie, très diversifiée, rend compte de l'évolution des technologies (échographie, doppler, IRM), l'échographie fœtale étant devenue une spécialité à part entière d'une extrême exigence.

Le choix des équipes ayant rédigé les différents chapitres, toutes référentes et reconnues dans leur domaine.

Ainsi, le lecteur dispose d'un outil essentiel à la formation initiale, (étudiants en médecine, internes, sages-femmes), mais aussi à l'exercice quotidien de tous les praticiens impliqués dans le DPN (sages-femmes, médecins généralistes, gynécologues-obstétriciens, pédiatres, échographistes, radiologues, pédiatres, réanimateurs néonataux, cardiopédiatres, chirurgiens infantiles, fœtopathologistes, psychologues, pédopsychiatres etc.).