Le dessin et l'écriture dans l'acte clinique

À l’heure où nouvelles technologies et multimédias réinterrogent en profondeur le rapport du sujet à la trace, écrite ou dessinée, ce livre témoigne, à partir de nombreuses vignettes, de la richesse de ce matériau, de sa pertinence, et des enjeux réactualisés par son trait dans l’acte clinique.

À travers des situations variées et complémentaires (évaluation, examen psychologique, consultation, psychothérapies à médiation corporelle, verbale, de groupe, etc.), des praticiens, enseignants et chercheurs dans le champ de la clinique, montrent comment l’outil graphique, support d’observation, d’élaboration psychique et d’interrelation thérapeutique, est susceptible d’accompagner et de soutenir leur pratique.

Du sensori-moteur mis en acte dans les premiers tracés jusqu’à l’écriture verbale, en passant par le dessin figuratif, l’utilisation clinique de la trace, dans son rapport au corps, à l’image, au langage et à la symbolisation, redonne la pleine mesure au travail de subjectivation et à la relation transférentielle dans laquelle elle se tisse.

Fondés sur l’expérience de cliniciens intervenant auprès d’enfants et d’adolescents, tous les thèmes abordés (graphothérapie, squiggle winnicottien, etc.) enrichissent la démarche de soin.

En articulant théorie, clinique et technique, cet ouvrage offre une meilleure compréhension de ces instruments que sont le dessin et l’écriture.