Le bilan préopératoire à visée implantaire

Le bilan préopératoire, étape fondamentale préalable à tout acte à visée implantaire, engage le praticien à étudier la pertinence d'un projet prothétique par une prise en charge individuelle de chaque patient pour anticiper une éventuelle complication : appréciation de la situation médicale initiale du patient, élaboration du plan de traitement, démarche de soins, évaluation des risques, relation de confiance avec le patient, sans négliger l'aspect éthique et juridique de l'exercice en implantologie.

Cet ouvrage, illustré par plus de 650 photographies et schémas, propose, à travers l'expérience d'une équipe spécialisée et d'auteurs référents en implantologie, une véritable expertise du bilan préopératoire.

Le lecteur y trouvera toutes les informations nécessaires à l'accueil du patient, l'appréciation de son état de santé, les bilans exo et endobuccaux, l'étude de la faisabilité d'un projet prothétique et les nouvelles technologies appliquées en radiologie. De nombreux cas cliniques détaillent les indications thérapeutiques et les protocoles de soins qui doivent être connus afin d'identifier les risques spécifiques dans l'exercice de l'implantologie et de ses techniques connexes.

Cet ouvrage est un véritable guide indispensable à tout praticien et étudiant souhaitant approfondir ses connaissances en chirurgie pré implantaire et implantaire.