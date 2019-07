L'auriculothérapie médicale

Pratiquer et comprendre l’auriculothérapie sont au coeur des préoccupations ayant guidé la rédaction de cet ouvrage qui rassemble l’essentiel des connaissances neurophysiologiques assurant les fondements et validant les modalités d’action de l’auriculothérapie.

Après avoir dressé un panorama exhaustif en neuro-anatomie, l’ouvrage aborde les zones de l’auriculothérapie, en y démontrant leurs puissances au travers de nombreuses stratégies issues de leurs propriétés générales et particulières (biophysiques, biochimiques, électrophysiologiques et somatotopiques).

La pratique, les modalités thérapeutiques et les champs d’application dans de nombreuses spécialités médicales sont abordées : cardiologie, dermatologie, endocrinologie, gynécologie, gastro-entérologie, néphrologie, neurologie, obstétrique, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, pédiatrie, pneumologie, rhumatologie, stomatologie, urologie, ainsi que l’action spécifique de l’auriculothérapie comme traitement complémentaire de la douleur et des addictions avec des exemples précis en cancérologie, tabacologie et dans la gestion du stress.

Le public :

Médecins généralistes et spécialistes (anesthésie-réanimation, médecine d’urgence, gérontologie et soins palliatifs, algologie, etc.), dentistes et sages-femmes.