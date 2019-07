L'animation des personnes âgées en institution

Le paysage gérontologique en France est actuellement en pleine évolution. L'animation est désormais présente dans la plupart des établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; des projets de vie incluant l'animation se mettent en place dans un nombre croissant de structures et de services d'hôpitaux de gérontologie…

Néanmoins, il reste encore des établissements où l'animateur n'est pas véritablement formé, ou, s'il l'est, peine à faire entendre son point de vue.



Cet ouvrage clair et pratique apportera aux animateurs et responsables d'animation toutes les réponses et pistes de travail nécessaires pour construire leur projet social en tenant compte des particularités de leur institution, de sa spécificité socioculturelle et des capacités relationnelles des résidents accueillis.

L'animation et ses applications en institution sont abordées selon quatre axes :



• l'animateur en institution (rôle, attitude et manière d'être en institution, rôle de la famille et des bénévoles, évaluation de l'animation) ;

• l'animation en psychogériatrie (classification des démences, détermination du type de mémoire du patient afin de permettre l'acte de soin, adaptation du climat social au patient) ;



• les différents ateliers (deux exemples d'ateliers – atelier mémoire et gymnastique douce –, réflexions sur la mise en place d'un projet d'animation pour une population mixte souffrant de handicaps physiques ou mentaux) ;



• les différents types de séjours (séjour de vacances, séjours relationnels).



En fin d'ouvrage, des annexes présentent les informations indispensables sur les formations d'animateur, ainsi que des grilles d'évaluation et les chartes de la personne âgée.



Simple et complet, ce guide intéressera aussi bien les aides-soignants désireux d'améliorer leur approche de l'animation que les animateurs soucieux d'adapter leurs techniques au milieu spécifique de la gériatrie.