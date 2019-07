L'aide-soignant en service de psychiatrie

I — Généralités et pathologies psychiatriques. 1. Observation des symptômes psychiques et mécanismes de défense. 2. Les névroses. 3. Les psychoses. 4. États limites, pervers, psychopathiques. 5. La dépression. 6. Les comportements addictifs et conduits psychiatriques. II — Accueil des patients et prise en charge. 7. Organisation de la santé mentale en France. 8. Les modalités de prise en charge. 9. L'équipe pluridisciplinaire. 10. Les traitements. III — Prise en charge du patient. Place et rôle de l'AS. 11. Observer le patient : attitudes et comportements. 12. Communiquer avec le patient et son entourage. 13. Accueillir et informer le patient et son entourage. 14. Situations aiguës et rôle de l'aide-soignant. 15. Accompagner le patient dans les actes de la vie quotidienne. 16. Collaborer aux soins préventifs et curatifs. Rôle de l'AS en collaboration avec l'IDE. 17. Assurer l'hygiène et l'entretien de l'environnement immédiat du patient.