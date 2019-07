L'actualité rhumatologique 2014

I. Introduction :



Cinquante ans d'actualité rhumatologique



II. Rhumatismes inflammatoires et maladies systémiques :



Traitements « intensifs » des polyarthrites rhumatoïdes débutantes / Fièvre méditerranéenne familiale (maladie périodique) / Nouveautés dans le syndrome des antiphospholipides / Le pied des spondylarthropathies / Nouveautés dans la sérologie de la polyarthrite rhumatoïde / Vaccinations et polyarthrite rhumatoïde



III. Pathologie ostéo-articulaire, neurologique et vertébrale :

Bartonelloses / Pathologie des os surnuméraires à la main et au pied / Maladie de Wilson et manifestations ostéoarticulaires / Anomalies transitionnelles lombaires / Déformations acquises du crâne de l'adulte / L'origine infectieuse des lombalgies chroniques (de Percival Pott à Michael Modic)

IV. Métabolisme phosphocalcique et os :

Rhumatisme apatitique

V. Moyens d'exploration :

Tomographie par émission de positons (TEP) en rhumatologie



VI. Biologie, anatomie, physiopathologie :

Actualités de la physiopathologie de la polyarthrite rhumatoïde / Quelle est l'uricémie normale ? / Inflammation et perte osseuse / Obésité et rhumatismes inflammatoires chroniques



VII. Thérapeutiques médicales et leurs complications :

Le point sur les traitements anti-TNF / Concentré plaquettaire, sang autologue en rhumatologie / Actualités 2014 de la douleur chronique en rhumatologie / Actualité du traitement de l'ostéoporose / Prise en charge rééducative du rachis des spondylarthrites / Traitement des spondylarthrites rebelles aux anti-TNF-α / Traitements anti-arthrosiques : le point / Les anticoagulants oraux de nouvelle génération



VIII. Chirurgie du rhumatisme :

Prothèse unicompartimentaire du genou : le retour

IX . Dernières nouvelles rhumatologiques 2014 :

Dernières nouvelles rhumatologiques 2014 : rhumatismes inflammatoires / Dernières nouvelles rhumatologiques 2014 : pathologie osseuse