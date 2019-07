La voix : T1

Cet ouvrage s'inscrit dans une série de 4 tomes, intitulés La voix, s'adressant à tous ceux qui se préoccupent des problèmes vocaux, qu'il s'agisse de voix pathologique en quête d'un diagnostic et d'un traitement ou de voix normale en quête d'une meilleure pratique de la parole ou du chant.

Le tome 1 est consacré à l'anatomie et à la physiologie de la voix et de la parole. Il comporte des descriptions anatomiques précises illustrées de nombreux schémas permettant de se faire une image correcte de l'instrument vocal.

La physiologie est envisagée sous un abord pratique, donnant délibérément plus d'importance aux notions susceptibles d'apporter une aide à la rééducation ou à l'entraînement.

Le dernier chapitre consacré à la dynamique de voix implicatrice dite de projection vocale intéressera tout particulièrement les professionnels de la parole.

Destiné aux orthophonistes, aux phoniatres et aux pédagogues de la voix parlée et chantée, il s'adresse aussi aux professionnels de la voix désireux de s'informer d'une façon approfondie. Il sera également utile aux étudiants en médecine et en particulier aux futurs spécialistes ORL et se révélera vite indispensable au laryngologiste intéressé par les problèmes phoniatriques.