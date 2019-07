La toilette : voyage au coeur du soin

Enrichie de l'expérience et du vécu de l'auteur, cet ouvrage apporte une réflexion sur un acte en apparence banal, dépouillé de toute technicité instrumentale : la toilette.

Acte d'importance relevant du « rôle propre » infirmier et propice à la communication entre patient et soignant, la toilette est toutefois à considérer comme un soin à part entière.

Elle requiert une grande compétence relationnelle et trouve particulièrement son indication en psychiatrie, en cas d'impasse thérapeutique.

Elle peut en effet devenir une médiation lorsque la relation verbale n'est plus possible : grâce à la toilette et à ses rites, le soignant peut entrer en relation avec le patient et faire de ce soin un moment d'échange privilégié. Ce « toucher thérapeutique » peut permettre à des patients peu autonomes de développer leur perception, leurs possibilités d'expression, de reconstruire une image améliorée d'eux-mêmes….

À l'inverse, elle confronte les soignants aux odeurs intimes, à la vision d'un corps, à la rencontre avec leurs propres réactions.

C'est par conséquent à un véritable « voyage au cœur du soin » que l'auteur convie le lecteur.