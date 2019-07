La scoliose idiopathique de l'enfant et de l'adulte

La scoliose idiopathique est une déformation tridimensionnelle de la colonne vertébrale dont l'étiologie exacte reste inconnue. Bien que son traitement demeure une affaire de spécialistes, son dépistage est l'affaire de tous ! Il est nécessaire que chaque praticien soit en mesure de la dépister, d'en connaître les modalités évolutives, et de pouvoir orienter le patient vers le spécialiste si nécessaire. De gros progrès ont été réalisés ces dernières années tant sur la compréhension de la déformation que sur les possibilités thérapeutiques. Cet ouvrage est l'occasion de faire le point sur cette pathologie qui concerne aussi bien les enfants et les adolescents que les adultes.

Cet ouvrage aborde les aspects cliniques, paracliniques et thérapeutiques à tous les âges du diagnostic de la scoliose. Les traitements sont présentés en détail, de manière à permettre à chacun de pouvoir répondre aux questions des patients et de leur famille. Nous avons également voulu y intégrer des chapitres moins « médicaux » concernant les problématiques rencontrées dans la vie courante et les aspects pratiques de cette pathologie. Actuellement, les patients s'informent par leurs propres moyens sur leur pathologie. Il nous faut donc pouvoir devancer et parfois contredire les informations erronées et éventuellement aider au mieux les patients à s'orienter face aux informations qu'ils rencontrent.

Cet ouvrage n'est pas un livre de techniques chirurgicales. Il s'adresse à tous ceux qui sont amenés à voir en consultation des patients porteurs d'une scoliose : pédiatres, médecin de réadaptation et de médecine physique, radiologues, médecins généralistes, chirurgiens orthopédiste non scoliologues.