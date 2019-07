La sclérose en plaques - Clinique et thérapeutique

La sclérose en plaques est une affection neurologique handicapante qui peut atteindre les individus de tous âges. Elle se caractérise par des atteintes multifocales et diffuses du système nerveux entraînant de nombreuses affections. Cette maladie, complexe en termes d’étiologie, de diagnostic clinique et de sémiologie, est difficile à prendre en charge d’un point de vue thérapeutique.

Cet ouvrage, consacré aux aspects cliniques et thérapeutiques de la sclérose en plaques , rend compte des récentes avancées en termes de diagnostic et de prise en charge des patients et permet au praticien de mieux appréhender cette maladie.

Le chapitre 1 décrit tous les signes et symptômes de la SEP, ce qui permet soit de poser le diagnostic positif -chapitre 2-, soit de poser un diagnostic différentiel, -chapitre 3-. Le chapitre 4 aborde la prise en charge thérapeutique lors des poussées, grâce aux corticoïdes, immunosuppresseurs ou molécules de dernières générations, ainsi que le soulagement de nombreux symptômes. Ce chapitre est également consacré à la prise en charge médico-sociale des patients comprenant : l’éducation à la maladie et l’éducation thérapeutique, les rôles des réseaux et des centres de rééducation.

Ce livre s’adresse aux praticiens travaillant dans un service de neurologie : les neurologues ainsi que les internes préparant le diplôme d’études spécialisées de neurologie. Il intéressera également les médecins généralistes ainsi que les rééducateurs.