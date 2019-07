La relaxation est aujourd'hui de plus en plus indiquée dans la prise en charge de certains troubles ou pathologies (stress, paniques, ruminations, phobies, addictions, douleur) et sa pratique s'est modélisée autour de différentes approches.

Cet ouvrage présente les bases et la pratique d'une relaxation applicable dans le champ de la médecine et de la psychologie. Il expose tout d'abord les fondements des différentes techniques de relaxation et de méditation (relaxation musculaire, techniques hypnotiques, training autogène de Schultz, sophrologie, méditation, yoga, imagerie et visualisation, biofeedback, etc.). Et toutes ces techniques sont illustrées par des cas cliniques représentant les indications les plus fréquentes.

Des outils pratiques sont ensuite proposés aux professionnels tels que des modules d'apprentissage et une boîte à outils d'exercices de base des différents modules décrits dans l'ouvrage ainsi que des exercices complémentaires et d'approfondissement.

Cette 2e édition entièrement mise à jour s'enrichit, notamment, de deux nouveaux modules d'apprentissage (de yoga et biofeedback) ainsi que d'une vingtaine d'exercices de yoga.

Des compléments en ligne offrent des pistes audio de séances de relaxation et de méditation ainsi qu'un module de yoga avec des photos de postures.

Cet ouvrage de référence reste un outil essentiel à la formation, la pratique et le perfectionnement des thérapeutes qui souhaitent proposer la relaxation en médecine, en psychothérapie ou dans le cadre du développement personnel et du bien-être.